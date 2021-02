Imprese: Sesana (Generali Italia), aziende siano vicine a persone per costruire il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi emergono nuove attese dei consumatori, che dalle grandi aziende si aspettano sempre più nuove soluzioni e coperture, ma anche una risposta sul ruolo sociale che svolgono nella comunità, a sostegno del sistema sanitario e del tessuto economico. Così Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia, intervenuto oggi al convegno “Idee per una finanza sostenibile” organizzato dalla Fisac. “Siamo convinti che la sostenibilità sia il nodo che lega tutti i progetti di ripresa del paese, e in questo Generali Italia vuole avere un ruolo attivo: per noi sostenibilità significa fare bene impresa con un impatto positivo sull’economia reale e sulla vita delle persone, e il modo in cui traduciamo concretamente in azioni la nostra strategia Partner di Vita”, ha spiegato, sottolineando la necessità di aziende vicine alle persone per costruire il futuro e generare fiducia. Un’altra cosa che sta emergendo oggi, ha continuato, è il “cambiamento radicale della percezione del rischio e la propensione a difendere ciò che è più caro alle persone: salute, in primis, ma anche beni come la casa”. “Poi ci sono rischi nuovi che stano nascendo, ad esempio il rischio pandemico, che non era stato messo a fuoco da parte di tutti gli operatori e su questo l’Europa potrebbe aiutarci: per esempio con la creazione di un fondo contro la pandemia”, ha concluso. (Rin)