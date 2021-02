Germania: sei estremisti di sinistra potrebbero compiere azioni violente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei gli estremisti di sinistra in Germania attualmente noti all'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) come pericolosi, ossia possibili autori di azioni violente con movente politico. È quanto reso noto dal governo federale nella risposta a un'interrogazione presentata da Stephan Thomae, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il Bka è poi a conoscenza di 24 soggetti pericolosi per “ideologia straniera” e di 600 per “ideologia religiosa”. (Geb)