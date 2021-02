Governo: Stoltenberg, non vedo l'ora di lavorare con Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio italiano incaricato, Mario Draghi, è un sostenitore della Nato, della cooperazione tra Usa ed Europa, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, non vede l'ora di lavorare con lui come primo ministro. Lo ha detto lo stesso Stoltenberg in conferenza stampa dopo la ministeriale Difesa della Alleanza. "Draghi è un leader internazionale e ora un politico altamente rispettato. Ho avuto il privilegio di incontrarlo e lo conosco come sostenitore della Nato e della cooperazione tra Nord America ed Europa. E non vedo l'ora di lavorare con lui come primo ministro italiano", ha detto. (Beb)