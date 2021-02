Roma: Figliomeni (Fd’I), città in stato pietoso, assessore Meleo vive su un altro pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dalle agenzie di stampa, sempre più cariche di annunci trionfalistici della sindaca e della Giunta grillina nel periodo pre-elettorale, che l’assessore alle Infrastrutture Meleo parla di ‘risultati raggiunti e riavvio macchina’. Ebbene, vorrei ricordare all’assessore Meleo che nel recente monitoraggio annuale, svolto da Federconsumatori Lazio nello scorso mese di dicembre, sullo stato dei servizi pubblici erogati ai cittadini direttamente dal Campidoglio il risultato che emerge complessivamente è quello di un livello dei servizi considerato insufficiente". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Il voto che i romani danno all'insieme dei servizi, infatti - aggiunge - è 5,1, mentre molto severo è il giudizio sulla qualità della vita a Roma, che per il 52 per cento dei cittadini risulta essere insufficiente o pessimo. Quindi consiglierei all’assessore un più basso profilo, anche solo per rispetto dei poveri pedoni e conducenti dei veicoli costretti a fare zig-zag sulle strade per evitare le enorme voragini delle stesse". (Com)