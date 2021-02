Imprese: Sesana (Generali Italia), partnership pubblico-privato su salute e welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi della salute e del welfare sono sempre più sentiti dalle persone: credo che la nostra sanità sia un’eccellenza, che abbia bisogno di investimenti e che si possa accompagnare. Così Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia, intervenuto oggi al convegno “Idee per una finanza sostenibile” organizzato dalla Fisac. “Un sistema di welfare integrato diventa un modo vincente per venire incontro ai nuovi bisogni delle persone, allineando gli interessi di cittadini, imprese e Stato: e noi assicuratori possiamo giocare un ruolo complementare al sistema pubblico, anche nel sostenere l’innovazione tecnologica del settore”, ha detto, sottolineando la necessità di una partnership tra pubblico e privato per lavorare su questi temi. (Rin)