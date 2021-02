© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: sondaggio: Vox al 13,6 per cento partito cresciuto di più nell'ultimo mese - L'ottimo risultato della formazione di estrema destra Vox alle elezioni catalane del 14 febbraio (7,5 per cento) ha permesso al partito di Santiago Abascal di ottenere un nuovo slancio su scala nazionale raggiungendo il 13,6 per cento dei consensi risultando il partito che è cresciuto di più nell'ultimo mese. È quanto emerge dal nuovo sondaggio del Centro di investigazione sociologica (Cis) pubblicato oggi. Mentre il Partito popolare (Pp) di Pablo Casado scende sotto la barriera dei 20 punti (18,8 per cento), 1,7 in meno rispetto al sondaggio di gennaio a causa del processo in corso nelle ultime settimane sulla presunta cassa occulta dei popolari. Secondo l'inchiesta, l'altro grande beneficiario è Unidas Podemos, al 12 per cento (0,5 punti in più) che sfrutterebbe la sua strategia di confronto con il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del primo ministro, Pedro Sanchez. Il Psoe si mantiene stabile al 30,7 per cento (+ 12 per cento sul Pp) così come il partito conservatore Ciudadanos al 9,3 per cento. Il sondaggio, infine, ha evidenziato che la differenza tra i due blocchi ideologici è ancora molto stretta. La somma di Psoe e Unidas Podemos ottiene il 41,9 per cento dei consensi, mentre Pp, Vox e Ciudadanos il 41,7 per cento. (segue) (Res)