© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Macron annuncia piano da un miliardo di euro contro attacchi hacker - Il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un piano da un miliardo di euro per rafforzare la sicurezza informatica del Paese. L'annuncio è arrivato dopo una serie di attacchi hacker condotti contro alcuni ospedali francesi dietro richieste di riscatto. Della cifra annunciata, 720 milioni di euro provengono da fondi pubblici. Macron prima della presentazione ha avuto un colloquio in videoconferenza con medici e dirigenti degli ospedali di Dax (nel sud-ovest del Paese) e di Villefranche-sur-Saone (nel centro-est), recentemente colpiti. "Quello che avete subito mostra la nostra vulnerabilità e l'importanza di accelerare e investire" ha detto Macron, secondo il quale gli attacchi durante la pandemia rappresentano "una crisi nella crisi". Nel 2020 in Francia gli attacchi informatici contro le istituzioni pubbliche sono quadruplicati e, secondo quanto riferito dall'Eliseo, è un problema che riguarda "tutti gli attori e tutti i Paesi". (segue) (Res)