- Georgia: presentata candidatura di Irakli Gharibashvili a incarico primo ministro - Il Sogno georgiano ha nominato l’attuale ministro della Difesa, Irakli Gharibashvili, come suo candidato all’incarico di primo ministro. È quanto reso noto dal presidente del partito di maggioranza georgiano, Irakli Kobakhidze, al termine della riunione del consiglio politico del Sogno georgiano. “Gharibashvili è uno dei fondatori del Sogno georgiano e, nel periodo più importante per il nostro Paese, ha ricoperto prima l’incarico di Ministro degli Interni, poi di primo ministro, ed ora ricopre la carica di ministro della Difesa”, ha detto Kobakhidze. “Durante il suo mandato e in qualità di primo ministro sono state realizzate le riforme più importanti, è un professionista di notevole esperienza che può guidare con successo il lavoro del governo e occuparsi di superare le sfide che il nostro Paese deve affrontare. La nuova composizione del governo sarà approvata quanto prima”, ha detto Kobakhidze. La nomina di Gharibashvili giunge dopo la notizia di questa mattina delle dimissioni del premier Giorgi Gakharia. Il capo del governo ha annunciato la sua scelta spiegando di non essere riuscito a raggiungere un accordo in seno all’esecutivo sulla gestione della vicenda che coinvolge il leader dell’opposizione, il presidente del Movimento nazionale Nika Melia, cui l’altro ieri è stata revocata l’immunità parlamentare. (Res)