I fatti del giorno – Nord Africa

- Italia-Libia: premier Sarraj di nuovo a Roma - Il capo del Consiglio presidenziale uscente e capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, si trova nuovamente in visita a Roma. Il politico libico è stato infatti visto mentre passeggiava nel centro della capitale italiana insieme alla famiglia ben protetto dalla scorta. Una camionetta dei Carabinieri, inoltre, salvaguarda la sicurezza del capo di Stato libico in un noto albergo romano, dove di solito alloggia durante i suoi frequenti soggiorni in Italia. Solo lo scorso fine settimana, il premier libico era stato sottoposto a un misterioso intervento chirurgico - c’è chi parla di asportazione di un tumore, chi di impianto ai denti, chi di semplice mal di schiena – sempre a Roma. Il premier era ripartito per la Libia il 16 febbraio, alla vigilia dei dieci anni della rivoluzione che depose Muammar Gheddafi. Vale la pena ricordare che ogni volta che Sarraj lascia il Paese, è prassi che firmi un decreto per lasciare le deleghe al vice presidente del Consiglio presidenziale e vice premier del Gna, Ahmed Maiteeg. Il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo politico libico di Shkirat riferisce che "se il presidente è assente a una riunione per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente funge da presidente facente funzione per tutta l'assenza in questione". Tuttavia, il comma 1 dello stesso articolo pattuisce che "se la carica di presidente (...) diventa vacante per qualsiasi motivo, il Consiglio procede all'elezione per ricoprire tale posto entro dieci giorni dalla data in cui il posto è diventato vacante". Il Consiglio presidenziale è rimasto con appena quattro membri superstiti dei nove originari. Da notare che la frequente assenza di Sarraj e il trasferimento dei poteri avvengono mentre la nuova autorità esecutiva transitoria della Libia, eletta dal Foro di dialogo politico libico (Lpdf) sotto gli auspici delle Nazioni Unite il 5 febbraio scorso e incaricata di traghettare il Paese alle elezioni prevista il 24 dicembre 2021, è impegnata ad ultimare la lista di un nuovo Governo di unità nazionale (Gun) da sottoporre al voto di fiducia della Camera dei rappresentanti (il parlamento) entro e non oltre il 19 marzo. Se i deputati libici non dovessero riuscire a votare la fiducia al nuovo esecutivo entro questa scadenza, il dossier tornerà nelle mani dell'Lpdf a Ginevra. (segue) (Res)