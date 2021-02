I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: ministero egiziano a "Nova", studi per l'elettricità in Libia fermi per la crisi - Non sono in corso trattative tra Egitto e Libia per aumentare la fornitura di elettricità egiziana alle infrastrutture libiche. E' quanto ha rivelato ad “Agenzia Nova” Ayman Hamza, portavoce del ministero dell'Energia del Cairo. "Non ci sono negoziati ma studi per aumentare le forniture di elettricità alla Libia di quasi 50 megawatt", ha spiegato Hamza il quale però ha smentito una notizia pubblicata dai media locali su negoziati tra i due paesi per aumentare le forniture alla Libia tramite una linea di interconnessione elettrica da 150 Mw. "Questi studi sono rimasti inattivi a causa dei disordini politici in corso in Libia", ha aggiunto il portavoce ministeriale. Questa precisazione arriva dopo che il ministro Mohamed Shaker ha ricevuto una delegazione libica di alto livello al Cairo guidata dal premier del governo di unità nazionale libico, eletto durante il Forum di dialogo di Ginevra, Abdel-Hamid Dabaiba. Successivamente, Dabaiba è stato ricevuto dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi. (segue) (Res)