I fatti del giorno – Nord Africa (3)

Egitto-Libia: Al Sisi riceve al Cairo il nuovo premier designato Dabaiba - Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo il primo ministro designato del nuovo Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba. Lo riferisce il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, in un post su Facebook. Per l'esponente politico libico originario della città di Misurata, dove la sua famiglia ha costruito un impero economico, si tratta della prima visita ufficiale oltreconfine dopo l'elezione, il 5 febbraio 2020, al Foro di dialogo politico libico (Lpdf) tenutosi a Ginevra sotto il patrocinio della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Vale la pena ricordare che solo pochi giorni fa una delegazione governativa egiziana si era recata a Tripoli, la capitale della Libia, per riaprire l'ambasciata d'Egitto nel Paese vicino. "Il presidente si è ancora una volta congratulato con il signor Dabaiba e la nuova leadership politica per aver ottenuto la fiducia dei membri del Foro per il dialogo politico, che è un promettente inizio di una nuova fase in cui tutte le istituzioni statali libiche lavoreranno in armonia e unificate, ponendo l'interesse nazionale al di sopra di ogni considerazione", ha detto Radi. Il capo dello Stato egiziano, secondo il portavoce, ha inoltre "sottolineato l'intenzione dell'Egitto di continuare a sostenere il popolo libico per completare i meccanismi di gestione del Paese e porre le basi della pace e della stabilità". Al riguardo, Al Sisi ha aggiunto che "la fase attuale richiede che la Libia mobiliti tutti gli sforzi (...) per il ripristino della sicurezza, passando per il consolidamento dei pilastri dello Stato, per finire con l'avvio dei progetti di sviluppo che abbiano un impatto diretto sul fraterno popolo libico". Radi ha aggiunto che l'incontro ha visto una "revisione degli sforzi libici nel prossimo periodo per guidare la fase di transizione", nonché le "prospettive di cooperazione e coordinamento" nel settore dei servizi, della sicurezza e della cooperazione economica. Da parte sua, Dabaiba ha parlato della possibilità di stabilire con l'Egitto una "partnership globale" per raggiungere i "successi dell'Egitto (...) in particolare per quanto riguarda il ripristino della sicurezza e della stabilità e l'avvio del processo di sviluppo e riforma".