I fatti del giorno – Nord Africa (5)

- Energia: l’Egitto annuncia una nuova gara per la ricerca di petrolio e gas in 24 aree - Il ministro egiziano del Petrolio Tarek el Molla ha annunciato oggi la prima gara d'appalto nel 2021 per la ricerca di petrolio e gas nel Paese delle piramidi. Il bando copre 24 concessioni nel Golfo di Suez, nel Deserto occidentale, e nelle aree orientali e occidentali nel tratto di Mediterraneo di competenza egiziana. L'annuncio è stato dato a margine del lancio effettivo di “Egypt Upstream Gateway” (Eug), la prima piattaforma di livello mondiale per fornire dati geologici sulle attività upstream (a monte) in Egitto. Il portale Eug è stato sviluppato in 12 mesi dopo la firma di un memorandum d'intesa con Schlumberger. Il ministro El Molla ha parlato di “pietra miliare negli sforzi per la transizione digitale” e di “passo importante per portare l’Egitto ai vertici mondiali nel campo dell’upstream”. L’obiettivo del portale, ha detto El Molla, è quello di “attrarre ulteriori investimenti attraverso la fornitura di dati geologici e l'efficace promozione delle opportunità di investimento in modo moderno e avanzato”. Alla cerimonia di lancio erano presenti alti funzionari di compagnie internazionali petrolifere e del gas: Eni, Wintershall Dea e Apache, riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano, hanno già firmato accordi per usufruire del portale Eug. (Res)