I fatti del giorno - Roma

- Roma: negazionisti Covid organizzano cena in ristorante a via dei Gordiani, multati - Ieri sera alcuni esponenti di movimenti negazionisti hanno partecipato ad una cena al ristorante l'"Habituè" in via dei Gordiani. Al termine della cena, 5 di loro si sono trasferiti a Campo de' Fiori per una protesta estemporanea e non organizzata. La presenza degli ospiti all'interno del locale è stata documentata dalla Polizia Scientifica, intervenuta a seguito di una segnalazione. Successivamente, gli attivisti hanno raggiunto Campo de' Fiori alla spicciolata incontrandosi con altri negazionisti e raggiungendo un gruppetto composto da circa 30 persone. Sul posto hanno esposto una bandiera bianca riportante la scritta "Movimento Roosevelt". La protesta sarebbe partita da un appello sui social, in cui si richiamavano i sostenitori ad una "disobbedienza civile contro il coprifuoco e gli altri provvedimenti assurdi lasciati in eredità dal passato Governo". Gli agenti hanno identificato i presenti, tutti multati per la violazione delle norme anti Covid e denunciati per la violazione dell'art. 18 del Tulps (mancato preavviso della riunione/manifestazione). Proseguono gli accertamenti a cura della Divisione polizia amministrativa e sociale sui profili di responsabilità per le violazioni commesse dal titolare del ristorante. (segue) (Rer)