I fatti del giorno - Roma (3)

- Roma: da Raggi appello all'unità in Aula, insieme cambiamo volto alla città - "Tutti noi ci auguriamo che venga accolta e raccolta la proposta che quest'Aula ha lanciato in modo unanime e forte, cioè quella di dotare Roma di poteri e risorse speciali adeguate a una grande Capitale". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Aula Giulio Cesare in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2023. "Ci troviamo davanti a tre sfide importanti - ha aggiunto Raggi -, il Recovery plan, il Giubileo del 2025 e quella che intendiamo vincere per portare a Roma Expo 2030. Per vincere queste grandi sfide abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e di tutti gli stakeholder, in modo che con un piano di investimenti in dieci anni si possa cambiare volto alla città". (segue) (Rer)