Energia: Enel mette in esercizio 133 megawatt di capacità solare in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede, prosegue la nota, che la nuova espansione entrerà in esercizio nel 2021 e porterà la capacità totale di Sao Gonçalo a 864 megawatt, facendolo diventare il più grande impianto di produzione di energia di Enel in costruzione nel mondo: il Gruppo Enel investirà circa 735 milioni di real brasiliani, pari a circa 142 milioni di dollari, nella costruzione della terza sezione dell’impianto. L’intero parco solare di Sao Gonçalo da 864 megawatt comprenderà più di 2,2 milioni di pannelli solari e, una volta completamente in funzione, sarà in grado di generare annualmente più di 2,2 terawattora, riducendo ogni anno l’emissione nell'atmosfera di oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Il totale della capacità installata di Sao Gonçalo comprende: 599 megawatt, che includono i 256 della terza sezione, i 133 della seconda sezione e una parte da 210 della prima sezione; e i 265 della prima sezione, che sono sostenuti da contratti di fornitura ventennali con un gruppo di società di distribuzione che operano nel mercato tutelato del paese. (Com)