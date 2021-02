Russia: ministero Esteri annuncia espulsione di un diplomatico estone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo governo dell'Estonia, forse avendo deciso in questo modo di mostrare lealtà ai suoi curatori a Washington e Bruxelles, ha dichiarato in maniera assolutamente infondata un diplomatico dell'ambasciata russa in Estonia persona non grata", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "La risposta russa non si è fatta attendere. L'ambasciatore estone a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri, gli è stata espressa una forte protesta e gli è stata annunciata l'espulsione di uno dei diplomatici della missione diplomatica estone", ha detto Zakharova. (Rum)