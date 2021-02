© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo ad approvare i bilanci nei tempi di legge, non è un dato banale, non tutti i gruppi politici sono riusciti a farlo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Aula Giulio Cesare in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2023. "È importante per i cittadini che guardano a quest'Aula con speranza", ha aggiunto.(Rer)