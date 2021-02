Regno Unito: prima ministra scozzese Sturgeon, programma vaccinale inizia a produrre effetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha affermato che vi sono "interessanti prove" che il programma vaccinale in Scozia sta iniziando a produrre gli effetti sperati. Sturgeon ha fatto notare un "significativo declino" dei decessi nelle case di riposo, dal 34 per cento a inizio gennaio al 13 per cento nella scorsa settimana. Nonostante i dati, ottimistici, Sturgeon ha ribadito che il piano per l'allentamento delle restrizioni del governo scozzese sarà "cauto", perché ha dichiarato di volere che "questa serrata sia l'ultima di cui abbiamo bisogno". Sturgeon ha affermato di essere "in favore" di una strategia di eliminazione del virus piuttosto che di una "di gestione", pertanto ha spiegato che il governo cercherà di "sopprimere il virus al minimo livello possibile, tenendo i livelli dei contagi a quel livello", ed ha affermato che la Scozia sarebbe "sulla strada giusta" per ottenere quel risultato.(Rel)