Turchia-Russia: Nagorno-Karabakh, Siria e Libia al centro colloquio Erdogan-Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo russo, Vladimir Putin, durante la quale sono stati affrontati numerosi dossier, dalle relazioni bilaterali ai conflitti regionali, in particolare la situazione nel Nagorno-Karabakh, la crisi siriana e il percorso di pace in Libia. Secondo quanto riporta un comunicato della presidenza turca, Erdogan ha lanciato una proposta a Putin di organizzare un incontro tra esperti turchi, russi e azerbaigiani per fare il punto sulla ricostruzione delle linee di trasporto nel Nagorno-Karabakh. Nel colloquio con Putin, Erdogan ha sottolineato che il Centro comune di Agdam ha adempiuto con successo al compito di monitorare e controllare il cessate il fuoco nella regione del Nagorno-Karabakh, ribadendo la necessità proseguire il lavoro fatto finora da Turchia e Russia. Nel colloquio con Putin, Erdogan ha inoltre affrontato le crisi in corso in Siria e Libia, dove Russia e Turchia si trovano su fronti contrapposti. Sempre secondo quanto riporta il comunicato della presidenza, Erdogan ha manifestato l’interesse comune con la Russia a risolvere quanto prima la crisi siriana, mentre per quanto riguarda il conflitto in Libia, il presidente turco ha sottolineato che “non deve essere sprecata” l’occasione di portare avanti il percorso di pace e stabilità.(Tua)