© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'aula deve essere orgogliosa del lavoro fatto, di aver rimesso in ordine i conti dell'ente, Roma oggi, rispetto al passato, è un modello di legalità e trasparenza per le altre città". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Aula Giulio Cesare in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2023. (Rer)