© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È l'ultimo bilancio di questa consiliatura ma guarda al futuro, alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi, agli imprenditori e commercianti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Aula Giulio Cesare in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2023. "La priorità assoluta in questo momento è sicuramente il lavoro", ha concluso.(Rer)