Covid: Coldiretti, solo lo 0,3 pe cento dei contagi colpisce le campagne

- Appena lo 0,3 per cento dei contagi colpisce le campagne, dove l’agricoltore si classifica come il mestiere più sicuro per proteggersi dalla diffusione della pandemia. Lo scrive la Coldiretti, sulla base del numero di denunce di infortunio “da Covid-19” registrate dall’Inail al 31 gennaio 2021. Il lavoro in campagna, prosegue la nota, risulta essere più sicuro perché garantisce il rispetto delle distanze: significativo per i 24 mila agriturismi presenti in Italia, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti e con ampi spazi all’aperto. (Com)