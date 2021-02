Paraguay: sale a sette morti bilancio rivolta nel carcere di Tacumbù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di sette morti il bilancio definitivo della rivolta registrata nella notte di mercoledì 16 febbraio nel carcere di Tacumbù, alla periferia della capitale del Paraguay, Assunzione. Un settimo corpo, segnala il quotidiano "Ultima Hora", è stato infatti rinvenuto nella mattina di oggi tra le macerie del settore carcerario teatro della rivolta. Secondo le ultime ricostruzioni delle autorità i disordini sono nati in protesta con il presunto trattamento privilegiato riservato ai detenuti appartenenti al "Primeiro Comando da Capital", organizzazione criminale con base a Sao Paulo, in Brasile, e con forti ramificazioni anche in Paraguay. Tre corpi sono stati rinvenuti decapitati, mentre gli altri quattro presentavano ferite da arma bianca. Durante la rivolta sono state sequestrate per alcune ore 19 guardie carcerarie, ed è stata necessaria la mediazione della stessa ministra della Giustizia, Cecilia Perez, per ottenere la loro liberazione. La stessa ministra ha successivamente confermato alla stampa che i detenuti hanno chiesto come condizione "la garanzia che non verranno effettuate rappresaglie, la cessazione del trasferimento di detenuti in altre carceri e la parità di trattamento all'interno delle carceri". (Abu)