Governo: Giuliano (M5s), interesse del Paese sia sempre priorità

- "Il Movimento cinque stelle ha sempre messo al centro della sua azione politica i temi e gli obiettivi, nell'interesse dei cittadini". E' quanto affermato, in un passaggio del suo intervento alla Camera sulla fiducia all'esecutivo guidato da Mario Draghi, da Carla Giuliano, capogruppo del M5s in commissione Giustizia. "Con questa priorità abbiamo lavorato - ha continuato la parlamentare -, sia quando eravamo all'opposizione, sia in questa legislatura stando al governo. Ed è ciò che faremo e continueremo a fare anche con l'esecutivo Draghi: collocando, quindi, al centro del nostro operato il bene del Paese". L'esponente pentastellata ha, poi, proseguito: "Non abbiamo firmato nessuna cambiale in bianco, il Movimento non rinuncia alla sua identità. E tanto meno lo farà sul tema della giustizia. Voglio, infatti, ricordare, l'importante lavoro fatto con il ministro Bonafede in questi anni nel comparto". (segue) (Rin)