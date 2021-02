Speciale scuola: Bianchi, saremo dalla parte di chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci mettiamo dalla parte dei territorio con maggiori difficoltà". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo al convegno di Federmobilità. "Le difficolta non sono distribuite in modo lineare in tutto il Paese - ha spiegato -. Ci sono zone che hanno più difficoltà di altre, che sono emarginate come le montagne, i centri urbani, non tutti i territori sono nelle stesse condizioni ma anche non tutte le persone sono nelle stesse condizioni", ha aggiunto il ministro. (Rin)