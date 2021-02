Speciale scuola: Vacca (M5s), far tornare studenti a scuola è imperativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi c'è una generazione che ci chiede aiuto, perché rischia di crescere con gravi gap formativi e disagi psicologici dovuti alla mancanza di socialità di questi mesi. Far tornare i ragazzi in classe e aiutarli a recuperare le lacune non è un'impresa impossibile, è necessaria". Lo ha detto Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, intervenuto nell'Aula di Montecitorio in occasione della discussione generale sulla fiducia al governo guidato da Mario Draghi. "Difendere il diritto all'istruzione, anche durante la pandemia, dando priorità alla scuola pubblica statale - ha continuato il parlamentare -, è ciò su cui il Movimento cinque stelle lavora da sempre, e non abbiamo alcuna intenzione di distrarci da questo obiettivo". Sul tema università e ricerca, Vacca ha sottolineato che "un obiettivo primario non può che essere l'aumento del numero di laureati" e, citando l'Agenzia nazionale della ricerca, ha aggiunto che "sarà fondamentale, dopo averne riformato la governance, renderla operativa quanto prima". (segue) (Rin)