Speciale scuola: Saccoccia (Asi), conoscenza dello Spazio aiuta a preparare futuro sostenibile

- Le attività spaziali servono a facilitare la vita quotidiana e a preparare un futuro sostenibile e migliore per le giovani generazioni. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nel corso della presentazione “La scuola, il futuro della nostra Comunità” che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Scrittori di classe”, realizzata da Conad per le scuole italiane. “Le attività spaziali servono a facilitare la vita quotidiana sulla terra e a preparare un futuro sostenibile e migliore per i ragazzi”, ha affermato Saccoccia. “Tramite iniziative come questa possono essere coinvolti i ragazzi per capire cosa significa l’attività spaziale e lo studio scientifico e che permetterà a loro di vivere meglio. Per questo credo questa sia stata una iniziativa utilissima”, ha aggiunto il presidente dell’Asi che ha proposto come “premio aggiuntivo” per gli studenti di portare i racconti da loro realizzati a bordo di ArgoMoon, il nanosatellite completamente made in Italy, che parteciperà alla prima missione di Artemis verso la Luna. “Mettiamo i racconti dei ragazzi così li portiamo sulla Luna”, ha concluso. All’evento ospitato dall’auditorium dell’Asi, partecipano l’astronauta Luca Parmitano, l’Ad di Conad, Francesco Pugliese, e Paola Bortolon, presidente di Anisn. Nel corso dell’evento saranno premiate le classi vincitrici del progetto “Scrittori di classe”. (Res)