Speciale scuola: nel Lazio oltre 13 mila prenotazioni personale scuola, 8 mila sono docenti di Roma città

- Alle ore 10 di questa mattina sono 13.831 le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 del personale docente e non docente (non studenti) già effettuate. Sono 7.860 nella città di Roma, 2.791 nella provincia di Roma, 1.066 nella provincia di Frosinone, 1.080 nella provincia di Latina, 312 nella provincia di Rieti e 722 nella provincia di Viterbo. Il 97 per cento è stata eseguita tramite piattaforma web e il 3 per cento tramite call center. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Rer)