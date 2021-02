Covid: Palozzi (Cambiamo), Lazio inserisca in piano vaccini Aso e personale studio odontoiatrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di oggi ho depositato una interrogazione urgente all'attenzione del presidente Nicola Zingaretti e dell'assessore Alessio D'Amato per comprendere se sia intenzione della Regione Lazio inserire tra le categorie prioritarie del piano regionale vaccinazione anti Covid anche il personale di studio, sia quello che opera a stretto contatto con il paziente, come ad esempio le Aso (Assistente di studio odontoiatrico), che quello di segreteria ed amministrativo al fine di rendere gli studi medici e odontoiatrici ancora più sicuri dal punto sanitario, ossia Covid free". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione di Cambiamo con Toti", Adriano Palozzi. "Reputiamo, infatti, insufficiente - per non dire contraddittorio - vaccinare in questa prima fase solamente odontoiatri e medici, ossia soggetti spesso a contatto, per lavoro, nei propri studi con Aso e personale amministrativo - aggiunge Palozzi -. Alla luce di tutto questo, dunque, sollecitiamo un intervento mirato e concreto al fine di inserire queste figure professionali tra le categorie prioritarie del piano di vaccinazione anti Covid".(Com)