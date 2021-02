Roma: assessore Bilancio, mi appello a unità e coesione Aula per far ripartire città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un appello all'unità e alla coesione per far ripartire la città, per farla ripartire insieme, per accompagnare i cittadini più fragili, i lavoratori, gli imprenditori e i commercianti". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, intervenendo in Assemblea capitolina in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2023. "Il presente e il futuro della città sono stati messi a dura prova dal virus - ha aggiunto -, dobbiamo essere pronti a costituire un rifugio di certezze che contribuiscano alla ripartenza del Paese".(Rer)