Georgia: Ue, parti dimostrino moderazione e responsabilità

- L'Unione europea chiede a tutte le parti in Georgia moderazione e responsabilità. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Seguiamo molto da vicino la situazione in Georgia e i suoi sviluppi. Siamo molto preoccupati per la polarizzazione continua nel Paese, esacerbata dalla sentenza del tribunale" contro l'oppositore Nika Melia. "La sola via ora è diminuire le tensioni e impegnarsi in un dialogo politico. Questo va nel miglior interesse del Paese e dei cittadini", ha aggiunto. "Chiediamo a tutte le parti in Georgia di dimostrare moderazione e di agire responsabilmente così da superare la crisi politica attuale", ha proseguito. "L'impasse politica attuale e la polarizzazione fa comodo solo a quanti vogliano destabilizzare la Georgia e può solo danneggiare la reputazione internazionale della Georgia", ha continuato. "La stabilità politica e un processo parlamentare inclusivo sono precondizioni importanti non solo per affrontare le conseguenze della pandemia, ma anche per portare avanti le riforme e approfondire la cooperazione tra Georgia e Ue", ha concluso. (Beb)