Abruzzo: Wwf, tre incontri webinar per conoscere le dune e il Fratino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sabato 20 febbraio, per tre sabati consecutivi, il Wwf Abruzzo e l'Istituto Abruzzese Aree Protette (Iaap), in collaborazione con Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Guardia Costiera e Life Calliope, hanno organizzato tre incontri webinar per parlare di dune e fratini. Gli incontri, che potranno essere seguiti in diretta Facebook dalla pagina dello IAAP, affronteranno il tema della tutela del piccolo trampoliere, simbolo della nostra costa, e del suo habitat. A ridosso della stagione riproduttiva si pone l'attenzione sulla tutela del Fratino, uccello che nidifica sulle spiagge di tutta Italia da marzo a luglio, una specie purtroppo in fortissimo decremento, nel nostro Paese come in tanti altri, a causa soprattutto dell'occupazione pressoché totale del litorale durante la stagione balneare, delle pulizie meccaniche delle spiagge che distruggono nidi e uova e del disturbo da parte di cani e gatti vaganti che si aggiungono ai predatori naturali.(Gru)