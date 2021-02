Roma 2021: Castaldo (M5s), appello Raggi condivisibile, base si esprima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho letto l’appello, legittimo e condivisibile, di Virginia Raggi sulle prossime elezioni nella capitale. La comunità del M5s deve esprimersi al più presto sulla sua candidatura in modo chiaro, condiviso e trasparente: Roma merita certezze e rispetto". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Virginia ha lavorato senza sosta in questi anni, con impegno e dedizione, rimettendo in piedi una città che per decenni è stata massacrata dalla cattiva politica - aggiunge Castaldo -. Virginia ha rimesso ordine nei conti pubblici, tagliando sprechi e riportando legalità negli appalti, ha ricostruito letteralmente il manto stradale della città, e ha affrontato a testa alta la criminalità organizzata con un coraggio mai visto nelle precedenti amministrazioni. Io sono orgoglioso del lavoro di Virginia, e le dico quindi che sono al suo fianco per continuare il grande lavoro intrapreso. Coraggio Virginia, siamo con te. Avanti a testa alta". (Rer)