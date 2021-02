Roma: Pelonzi (Pd), appello Raggi a unità arriva tardi, serve a nascondere fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello all'unità della sindaca e dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti arrivano a partita finita e a inizio campagna elettorale, noi rispondiamo all'unità se si tratta di ragionare sulle emergenze, come la pandemia, o sulla legge per i poteri speciali, ma questo è un appello all'unità per nascondere il fallimento dell'amministrazione". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico in Assemblea capitolina, Giulio Pelonzi, intervenendo in Aula Giulio Cesare in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2023. "Anche dopo questo ultimo bilancio a Roma non resteranno grandi progetti. L'incapacità di spesa, la non razionalizzazione delle partecipate, sono frutto della mancanza di una visione univoca da parte della giunta. Tant'è vero che questa giunta ha cambiato se stessa, la sua rappresentanza, dodici volte" e "sul sociale ieri la sindaca ha detto di aver parlato con i sindacati e poco dopo i sindacati hanno smentito con una nota, questo atteggiamento comporta una perdita di fiducia di tutte le associazioni". (Rer)