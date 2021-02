Italia-Ucraina: convegno online su opportunità di investimento nel Paese dell'Europa orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l'Ucraina offre agli investitori vantaggi significativi e gli imprenditori italiani sono decisamente interessati alle opportunità uniche che ora si aprono per le grandi imprese", ha dichiarato Fabrizio Zucca, responsabile di Strategia & Sviluppo. All'evento hanno partecipato il ministro delle Infrastrutture dell'Ucraina Vladyslav Krykliy, il capo del Fondo per i beni di Stato dell'Ucraina Dmytro Sennychenko, l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk e il consigliere dell'Ambasciata Oleksandr Kapustin, responsabili delle principali società di investimento e fondi di Italia e Ucraina, rappresentanti del settore bancario, in particolare la Banca Intesa San Paolo e altri. L'evento si è svolto in collaborazione tra "Strategia & Sviluppo" (Italia) e "Integrities" (Ucraina), con l'assistenza organizzativa dell'Ambasciata dell'Ucraina nella Repubblica Italiana. (Com)