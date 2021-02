Governo: Borghi (Lega), occorre ripristinare le libertà costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre ripristinare le libertà costituzionali ed un corretto funzionamento della democrazia. Basta chiudere le aziende o le persone con dpcm o, peggio, con dirette Facebook, o comunicati stampa. Riportiamo tutto, in Parlamento, nell’alveo istituzionale e condividiamo le scelte". Lo ha detto il deputato della Lega, Claudio Borghi, nell’intervento in Aula alla Camera in occasione della discussione generale sulla fiducia al governo guidato da Mario Draghi. "Lei", ha continuato Borghi rivolgendosi al premier, "ha l’onore e la possibilità di riscattarci e di diventare un eroe. Lo faccia e la forza della Lega lo sosterrà: tradisca quel tricolore per qualsiasi altra bandiera e saremo implacabili". Il parlamentare ha concluso: "Mi fa un certo effetto vederla su quella sedia: come saprà non sono stato tenero con il suo predecessore e sono contento di voltare pagina”. (Rin)