India: crisi politica nel Pondicherry, verifica di maggioranza entro il 22 febbraio

- Il luogotenente governatore del Territorio dell’Unione indiana di Pondicherry, Tamilisai Soundararajan, ha ordinato una verifica di maggioranza nell’assemblea legislativa locale entro le 17 del 22 febbraio. L’ordine è stato emesso in seguito a una crisi politica che ha colpito il governo guidato da Velu Narayanasamy, del Congresso nazionale indiano (Inc). Da gennaio quattro legislatori del Congresso si sono dimessi e l’opposizione ha accusato l’esecutivo di governare senza avere più la maggioranza. Il luogotenente governatore – figura che a livello di Territorio corrisponde a quella del presidente a livello di Unione – ha osservato in un comunicato che entrambe le coalizioni hanno 14 deputati nell’assemblea, che ha 30 seggi, situazione che rende necessaria una verifica, e ha disposto che non vi siano aggiornamenti, rinvii o sospensioni. Soundararajan si è così espresso poche ore dopo il suo insediamento, al posto di Kiran Bedi, rimosso dall’incarico martedì sera. Nel Territorio erano comunque previste elezioni per il rinnovo dell’assemblea nel maggio di quest’anno. Due dei deputati che hanno lasciato il Congresso si sono uniti al Partito del popolo indiano (Bjp). (segue) (Inn)