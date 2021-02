India: crisi politica nel Pondicherry, verifica di maggioranza entro il 22 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Territorio di Pondicherry, istituito nel 1962, comprende quattro territori dell’ex India francese (Pondicherry, Karikal, Mahé e Yanaon), trasferiti alla Repubblica indiana nel 1954. La capitale è Pondicherry. La popolazione è inferiore a 1,4 milioni di abitanti, stando all’ultimo censimento (del 2011), ed è per la maggior parte induista (87 per cento circa); le principali minoranze sono quella cristiana e quella musulmana (circa sei per cento). Il tamil è la lingua più parlata, essendo la lingua madre di oltre l’88 per cento degli abitanti; seguono il telugu, col sei per cento circa, e altre lingue con percentuali minori. L’economia vive soprattutto di pesca e turismo. L’ashram del mistico Sri Auribondo (1872-1950) e la “città sperimentale” di Auroville, fondata nel 1968 dal discepolo Mirra Alfassa e progettata dall’architetto Roger Anger per accogliere persone di tutte le nazionalità, sono tra le principali attrazioni, insieme a numerosi templi e parchi. (Inn)