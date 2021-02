Covid: Asl Viterbo, attivi 2 nuovi punti per vaccino under 55 a Civita Castellana e Tarquinia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina sono entrati in funzione i due nuovi punti di somministrazione del vaccino anti Covid under 55 presso la sala Mice del centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana e presso il Centro diurno anziani in via delle Torri 60 a Tarquinia. Per tutta la giornata, così come presso il terzo punto vaccinale under 55 già attivo nella parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, nei due centri i professionisti sanitari della Asl somministreranno il vaccino agli operatori delle forze dell’ordine. Lo comunica in una nota la Asl di Viterbo. "Con il progressivo ampliamento delle classi di popolazione che accedono alla campagna vaccinale anti Covid-19, prosegue anche nella Tuscia il programma di potenziamento dell’offerta e la graduale attivazione delle strutture vaccinali sul territorio", aggiunge in una nota il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti. Con le 2 odierne, sono 7 le sedi operative nel Viterbese: 4 dedicate alla somministrazione del vaccino per le persone over 80 (negli ospedali di Belcolle, Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente), 3 quelle nelle quali viene erogato il vaccino a cittadini under 55. I protocolli nazionali e regionali, infatti, comprendono l’indicazione per le aziende sanitarie di attivare sedi vaccinali distinte e dedicate per ogni tipologia di vaccino. (segue) (Com)