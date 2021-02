Covid: Asl Viterbo, attivi 2 nuovi punti per vaccino under 55 a Civita Castellana e Tarquinia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Viterbo è già pronta ad avviare ulteriori centri a Ronciglione, nelle case della salute di Soriano nel Cimino e di Bagnoregio, nel poliambulatorio di Bolsena e alla Cittadella della salute di Viterbo, la cui apertura è strettamente correlata al numero delle dosi di vaccino da erogare ai cittadini over 80, che potranno essere messe a disposizione delle aziende sanitarie. "È un lavoro di programmazione e di condivisione che stiamo definendo anche con gli amministratori locali - spiega Daniela Donetti -. Oggi desidero ringraziare le amministrazioni comunali di Civita Castellana e di Tarquinia, e personalmente i sindaci Luca Giampieri e Alessandro Giulivi, per aver collaborato fattivamente con i nostri professionisti e per aver garantito un supporto determinante in tutte le fasi, dall’individuazione delle sedi all’implementazione dei servizi, che hanno consentito l’apertura dei due nuovi centri vaccinali". (segue) (Com)