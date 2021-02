Covid: Asl Viterbo, attivi 2 nuovi punti per vaccino under 55 a Civita Castellana e Tarquinia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intanto, da oggi, 18 febbraio, la Regione Lazio ha avviato la modalità di prenotazione del vaccino anti Covid, tramite il portale salutelazio.it, per il personale dei servizi educativi per l’infanzia, il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa tra 18 anni (anno di nascita 2003) e 55 anni (anno di nascita 1966), senza patologie - prosegue la nota -. La prenotazione è scaglionata per fasce di età, secondo un calendario che consentirà la prenotazione al personale delle scuole progressivamente e secondo tre fasce di età. La somministrazione dei vaccini avrà inizio il 22 febbraio. Con la prenotazione del primo appuntamento, sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede", conclude la nota. (Com)