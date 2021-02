Covid: Zaia, da Draghi ragionevolezza nell'approccio su virus e vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso ci sia ragionevolezza nell'approccio" del premier Draghi "sul Covid e piano vaccinale". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa con i giornalisti. "Se abbiamo una certezza - ha aggiunto il governatore - è rappresentata dal fatto che il vaccino è la via di uscita dalla crisi. Abbiamo un benchmark internazionale che è lo Stato di Israele, che ha vaccinato tutti e svuotato gli ospedali". Secondo il governatore "in 10 mesi ne facciamo un milione" ma "non abbiamo raggiunto nessuna immunità di gregge, non avremo un Veneto Covid-free. Ci servono i vaccini", ha concluso. (Rin)