Speciale difesa: Germania, per Kiesewetter (Cdu) necessario impiegare droni armati in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di prolungamento della missione Nato in Afghanistan, è essenziale che il contingente delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) di stanza nel Paese impieghi droni armati a scopo di autodifesa. È quanto afferma Roderich Kiesewetter, deputato al Bundestag dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) di cui è responsabile per la politica estera. Intervistato dall'emittente radiofonica “Wdr”, Kieswetter evidenzia che, “senza i droni armati, non ha senso continuare la missione in Afghanistan perché non possiamo assemblare troppe forze per l'autodifesa”. Soltanto con i velivoli senza pilota dotati di armi, i reparti tedeschi e alleati potrebbero operare “nelle condizioni più difficili” sul teatro afghano. Al riguardo, il deputato della Cdu avverte che il ritiro della Nato dal Paese centroasiatico sarebbe l'approccio sbagliato, poiché è dubbio che la società civile sia abbastanza forte in Afghanistan. “Se la comunità internazionale se ne va prematuramente, le donne soffriranno di nuovo e le infrastrutture saranno nuovamente distrutte”, ha messo in guardia Kiesewetter. (Geb)