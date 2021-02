Speciale difesa: Hong Kong, sicurezza nazionale, Alta corte rifiuta rilascio su cauzione a Jimmy Lai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte di Hong Kong ha rifiutato di concedere il rilascio su cauzione al magnate dell'editoria e attivista pro-democrazia Jimmy Lai. Lo riferisce l'emittente "Rthk". Lai era stato nuovamente incarcerato la scorsa settimana dopo che la Corte d'appello finale aveva accolto una contestazione del governo contro la decisione di un tribunale di grado inferiore di rilasciarlo agli arresti domiciliari. Il fondatore del quotidiano "Apple Daily" ha quindi presentato una nuova domanda di libertà su cauzione presso l'Alta corte. Dopo aver ascoltato le argomentazioni della difesa e dell'accusa, il giudice Anthea Pang - designato per i casi relativi alla sicurezza nazionale - ha deciso di lasciare Lai in prigione. "Avendo considerato tutto il materiale pertinente [...] non ci sono motivi sufficienti per credere che [Lai] non continuerà a commettere atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale", ha spiegato Pang. La Corte d'appello finale ha affermato la scorsa settimana che il giudice dell'Alta Corte che ha rilasciato Lai lo scorso dicembre aveva frainteso la disposizione su cauzione nella legge sulla sicurezza nazionale. (Cip)