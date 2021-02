Speciale difesa: il ministro Guerini al presidio vaccinale anti Covid alla Cecchignola a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un ulteriore e doveroso contributo del sistema della Difesa alla battaglia che il Paese sta conducendo contro il Covid. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in visita questa mattina al presidio vaccinale della Difesa presso la Cecchignola a Roma. Operativo da lunedì 22 febbraio per il personale militare sarà successivamente aperto anche alla cittadinanza. "Le Forze armate - ha proseguito Guerini come riportato da un comunicato stampa - sono impegnate in uno sforzo corale, con la passione, la competenza e le capacità che le contraddistinguono. Ogni risorsa disponibile deve essere mobilitata per superare l’attuale situazione e vincere la battaglia contro il Covid e la Difesa non mancherà anche in questa fase di fornire il proprio sostegno intervenendo anche, in ausilio alla sanità civile che ancora una volta ringrazio, per la somministrazione dei vaccini". L’installazione consentirà di somministrare fino a 2500 vaccini al giorno attraverso 32 postazioni dove opereranno 40 medici e 70 infermieri di tutte le Forze armate e dell’Azienda sanitaria locale. La struttura comprende anche soluzioni per le persone con disabilità o con mobilità ridotta che avranno spazi e corsie dedicate. (Com)