Governo: Conte (Leu), Sud, impegno da rafforzare

- "Il terzo Governo di questa legislatura, figlio della pandemia e della crisi dei partiti, ha trovato in Draghi, per la sua statura internazionale e la competenza, l'interprete ideale. Merita, perciò, sostegno e fiducia in Parlamento e nel Paese, che sarà tanto più efficace e leale se dialogante e non ossequiosa. Non si può sottacere, quindi, che nella sua relazione al Parlamento, di altissimo profilo per la visione e la concretezza, c'è stato poco Sud, non tanto per la struttura del Governo, vista la provenienza geografica della maggior parte dei Ministri, da sempre portatrice di interessi particolari; non è rilevante neppure che egli, nel suo intervento, abbia pronunziato la parola Mezzogiorno solo 3 volte in 51 minuti di discorso. Appare significativo, invece, che la Questione meridionale sia stata evocata solo di riflesso in relazione al giusto richiamo al lavoro per le donne e come scenario di azioni più generali". Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali. "Sul Mezzogiorno – continua il parlamentare - c'è bisogno di una sottolineatura che va affidata alla prova dei fatti (Draghi ne ha fatto una ragione di ricambio per la fiducia ricevuta). Il Governo, essendo "senza formule" dovrà trovare in Parlamento il perimetro della sua agenda, nella quale dovrà essere centrale l'impegno a costruire l'Europa del Mediterraneo con grandi reti infrastrutturali, onde integrare se non scardinare gli assi finora prevalenti e concentrati, a livello Europeo, su Germania e Francia e, all'interno del nostro Paese, sul Nord. Non si tratta di una rivendicazione, ma di una scelta perché il Sud rappresenta il punto di svolta per l'Italia e la nuova Europa". (segue) (Ren)