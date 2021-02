Governo: Conte (Leu), Sud, impegno da rafforzare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riduzione dei divari territoriali e sociali - prosegue - deve essere un punto centrale del Next Generation EU: sia il propellente della scommessa vera per il futuro. Mettere in produzione chi non produce o non produce in maniera adeguata, pur avendone la potenzialità, e non solo ristorare chi già produceva e ora non più. Ciò vale anche per le riforme che Draghi ha annunziato con stile e competenza (Pubblica amministrazione, Giustizia, Sistema fiscale) che non saranno mai uguali per tutti, se il Mezzogiorno non avrà mediamente le stesse chance del resto del Paese. Draghi ha ragione anche in questo: abbiamo il dovere della Ricostruzione nazionale, come nel dopoguerra, quando la risposta per il Sud fu parziale (la Cassa per il Mezzogiorno), ora rispetto ad allora, possiamo fare una riforma strutturale perché ci sono più risorse, ci sono più competenze, e soprattutto c'è l'Europa da attrarre sulle sponde del Mediterraneo, e c'è Draghi, l'uomo giusto al momento giusto. Tocca a noi, a una politica attenta ai cambiamenti, autoriformarsi e fare la differenza". (Ren)