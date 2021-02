Ue: Dombrovskis, soluzioni non nella chiusura, 85 per cento crescita mondiale sarà fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'85 per cento della crescita globale avverrà al di fuori dell'Europa nel prossimo decennio e quindi l'Unione europea non può trovare soluzioni e risposte dalla tentazioni di rivolgersi all'interno. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Abbiamo bisogno più che mai del commercio aperto per sostenere la nostra ripresa dal Covid-19. Già 35 milioni di posti di lavoro nell'Ue dipendono dal commercio. E sono lavori di alta qualità: i guadagni competitivi del commercio globale hanno aumentato i salari del 12 per cento", ha detto. Per Dombrovskis c'è "il potenziale per costruire su queste solide basi", ma "dobbiamo guardare fuori dai nostri confini" perché "l'85 per cento della crescita globale avverrà al di fuori dell'Europa nel prossimo decennio" e "quindi, anche se l'attuale crisi alimenta la tentazione di guardarsi dentro, questa non è la risposta". (segue) (Beb)