Ue: Dombrovskis, soluzioni non nella chiusura, 85 per cento crescita mondiale sarà fuori (2)

- L'Unione europea ha "un notevole surplus commerciale e, rivolgendoci all'interno, peggioreremmo solo le nostre prospettive economiche". La risposta giusta per garantire la prosperità dell'Europa è "continuare a commerciare con i nostri partner globali", per il vice presidente. "Abbiamo una forte rete di accordi commerciali per aiutarci: 46 accordi con 78 partner. Pertanto, mentre miriamo a ratificare gli accordi e completare i negoziati in corso, porremo un'attenzione molto più forte sull'estrazione del massimo valore dagli accordi esistenti. Ciò aiuterà le nostre aziende, in particolare le nostre Pmi, a trovare nuove opportunità e ad accelerare la loro ripresa. Non dobbiamo dimenticare che 2 lavori su 3 in Europa sono forniti dalle Pmi", ha concluso. (Beb)