© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi non arriva come un ristrutturatore, non porta austerity ma 222 miliardi". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa con i giornalisti. "La vera sfida è spenderli bene e far ripartire l'economia", ha aggiunto. (Rin)